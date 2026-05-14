Câmara Municipal de Tefé realiza Sessão em homenagem ao Dia da Assistente Social nesta quinta(14)

Nesta quinta-feira (14), a partir das 20:00, a Câmara Municipal de Tefé irá realizar uma Sessão Solene em homenagem ao Dia do Assistente Social, celebrado anualmente em 15 de maio. A homenagem acontece por meio de propositura da vereadora Cláudia Marreira Gonçalves, subscrita pelo presidente da Câmara Municipal de Tefé, vereador Lazinho Nogueira.

A solenidade tem como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho desenvolvido pelos assistentes sociais no município, profissionais fundamentais na promoção da dignidade humana, na defesa dos direitos sociais e no fortalecimento das políticas públicas.

O texto da justificativa destaca que os assistentes sociais atuam diretamente no atendimento às populações em situação de vulnerabilidade, desempenhando funções essenciais em áreas como saúde, assistência social, educação, habitação, previdência e sistema prisional.

A homenagem também ressalta o compromisso, a ética e a dedicação desses profissionais, que diariamente contribuem para a construção de uma sociedade mais justa, humana e igualitária, além de atuarem no enfrentamento das desigualdades sociais e na promoção da cidadania.

A Sessão Solene representa ainda um reconhecimento institucional da Câmara Municipal de Tefé à importância da categoria e aos relevantes serviços prestados à população tefeense.

A sessão será transmitida ao vivo pela TV Câmara Tefé, através do canal da Câmara no YouTube.