1ª Feira de Flores e Plantas Ornamentais é realizada pela Setur/Tefé

A 1ª Feira de Flores e Plantas Ornamentais do município, realizada de sexta-feira, (10) a domingo (12), foi uma realização da Prefeitura de Tefé, e aconteceu no Paço Municipal, em frente ao antigo prédio da prefeitura, no centro da cidade. Idealizado pela Secretaria Executiva de Turismo, Comércio e Indústria (SETUR), por meio da Sala do Empreendedor, e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Conservação (SEMMAC), em conjunto com empreendedoras que atuam no ramo de flores e plantas ornamentais da cidade, a ideia surgiu como forma de promover o comércio local e gerar renda para os comerciantes, além de reunir todas as pessoas que vendem plantas ornamentais e flores pelas ruas da cidade em único lugar.

Com o tema “As flores como Terapia”, em alusão a campanha que é realizada no mês de setembro, com objetivo de prevenir e reduzir o suicídio, a escolha se deu pelos benefícios que o cultivo de flores e plantas trás à saúde mental. Para isso a programação do evento recebeu o apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), através do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II), que realizou panfletagem com informações sobre a campanha do “setembro amarelo” e ofertou serviços do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Tefé, 16ª Brigada de Infantaria de Selva e a WR Floricultura apoiaram o evento.

A Engenheira Florestal da SEMMAC, Tatiana Damasceno Ramires, destacou que “o projeto visa expor ao público em geral o trabalho florístico realizado no Município de Tefé, agregando reconhecimento, valor de mercado e promovendo o cultivo e o encanto pelas flores e plantas ornamentais através da ação e participação popular”.

“Um evento muito esperado e o primeiro do interior, o sucesso desta edição é significativo, e já estamos pensando em edições a cada mês do ano. Nós agradecemos ao prefeito Nicson Marreira pelo incentivo em proporcionar eventos como esse para a população”, disse o coordenador da sala do empreendedor, Alexandre Nascimento Araújo.

Durante a programação, a população pôde adquirir uma variedade de flores e plantas ornamentais, ervas aromáticas, plantas medicinais, buquês e dentre outras. Um painel foi montado pela Secretaria Municipal de Cultura no local para que os visitantes pudessem registrar sua participação e ter uma lembrança da edição do festival.

Fotos: Augusto Souza | SEMCOM