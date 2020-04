4º Festival de Chocolate de Tefé ganha versão digital

Devido a ocasião do novo Coronavírus (Covid-19), o Festival de Chocolate de Tefé ganhou uma versão digital. Em sua quarta edição, o evento tem uma nova forma de vendas.

De acordo com o Secretário Executivo de Turismo, Christophan Mota, a situação foi pensada para amparar os empreendedores que estavam se preparando muito antes da data prevista para o Festival de Chocolate de 2020.

A opção se deu após a Prefeitura de Tefé analisar o cenário e ter que escolher entre inovar ou deixar os pequenos empreendedores arcar sozinho com prejuízos.

“Optamos por transformá-lo em Festival de Chocolate Digital. A pessoa clica no álbum e já entra em contato com o vendedor direto via WhatsApp e assim acontece a negociação direta entre o artesão de chocolate e o consumidor final. Estamos bem otimistas com esse álbum digital e que ele possa atender a demanda em virtude da atual realidade mundial e que ainda assim possamos realizar boas vendas nesta edição do festival de Chocolate“, encerrou o secretário.

Iniciativas como essa visam ampliar as oportunidades comerciais e manter as pessoas em suas casas dificultando a proliferação do novo vírus.

O evento segue desta quinta-feira (9) até o último chocolate ser vendido. Para acessar o álbum digital clique aqui.

Vale ressaltar que os negócios locais são o combustível de toda a economia, e promover esse tipo de consumo gera ganhos para toda a região.

Foto: Divulgação

*Com informação da assessoria