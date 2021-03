5º edição do Festival de Chocolate acontece de forma virtual esse ano

A Prefeitura de Tefé, através da Secretaria Executiva de Turismo, Comércio e Indústria (SETUR) e Secretaria Executiva de Cultura, lançou nesta segunda-feira, (28/3), o Cardápio Digital do V Festival de Chocolate.

O documento interativo apresenta diversas opções de produtos dos artesãos inscritos na Chamada Pública, dando acesso direto ao WhatsApp do vendedor, para que os interessados façam suas encomendas de forma muito simples: clicou, pediu!

Com o tema “Páscoa das Cores”, o Festival de Chocolate chega a sua quinta edição em 2021, e, devido a pandemia de COVID-19, o evento será realizado de maneira semipresencial respeitando todos os protocolos de segurança.

O evento está no calendário turístico do município e busca valorizar a produção local de doces, principalmente na época de Páscoa.

“Com o Festival de Chocolate, estamos finalmente abrindo a temporada de eventos turísticos do município. Sob a nova gestão, a SETUR irá focar em gerar emprego e renda em Tefé através do empreendedorismo e do turismo sustentável”, afirmou o secretário de turismo Artur Fonseca.

A realização do V Festival de Chocolate do município de Tefé se dá, principalmente, pela valorização do produto em questão, bem como pelo incentivo ao empreendedorismo de artesãos e produtores locais. Ainda, por Tefé ser uma cidade com fortes tradições religiosas, é imprescindível que a Páscoa seja lembrada, por se tratar de uma época que simbolize ressurreição. Esta deve ser uma data que seja ressaltada pelo poder público, gerando eventos de lazer e festividades para a população, sobretudo pelos dias turbulentos em que a população passa nestes meses em decorrência da pandemia de COVID-19.

Você pode baixar o Cardápio Digital do V Festival do Chocolate clicando no link abaixo:

https://drive.google.com/file/d/10pl5KWGXJHW6Y9_uy3tUY-KFxNyXxa6o/view