Aluguel de casas para o Festival de Parintins 2026 custa até R$ 50 mil

O aluguel de casas para o Festival de Parintins 2026 já chega a R$ 50 mil para um pacote de cinco dias, enquanto hotéis e pousadas da cidade estão com 100% das vagas esgotadas a pouco mais de um mês do evento.

O imóvel custa quase R$ 50 mil pelo período do festival, que acontece nos dias 26, 27 e 28 de junho, no município de Parintins, no interior do Amazonas. A casa é oferecida para famílias ou grupo de amigos, empresários ou patrocinadores e possui uma área de 280m². Há outras opções também em que os peços do imóveis variam e podem ser encontrados a partir de R$ 6 mil.

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Durante a pesquisa em um site de aluguel, compra e venda de imóveis, é possível ver também a disponibilidade de alugar quartos mobiliados para o período do evento por uma média de R$ 3,5 mil até R$ 4,5 mil. Quanto mais próximo ao Bumbódromo, mais caro fica a locação.