Brigada das Missões recebe comitiva de autoridades militares

No dia 26 de maio, a 16 Brigada de Infantaria de Selva (16ª Bda Inf Sl), “Brigada das Missões”, recebeu a visita do Senhor General de Exército Walter Souza Braga Netto, Ministro da Defesa, do Senhor General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Comandante do Exército Brasileiro, eterno Comandante da Brigada das Missões, do Senhor General de Exército Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, Comandante Militar da Amazônia, do Senhor General de Exército, Marcos Antônio Amaro dos Santos, Chefe do Estado- Maior do Exército, e Senhor General de Exército, Júlio Cesar de Arruda, Chefe do Departamento de Engenharia e Construção.

As autoridades tiveram a oportunidade de conhecer in loco as atividades desenvolvidas durante a Operação Amazônia, que é o maior exercício de defesa externa já realizado pelo Comando Militar da Amazônia (CMA). A Brigada das Missões adestrou-se no Combate de Resistência. A formatura de recepção contou com a presença de todas Organizações Militares Diretamente Subordinadas (OMDS) à 16 Bda Inf Sl, sendo conduzida pelo Senhor General de Brigada Marcius Cardoso Netto, Comandante da 16ª Brigada de Infantaria de Selva.

Em 28 anos de atuação, a 16ª Bda Inf Sl reforça sua presença na região amazônica, sendo responsável por uma área de 466.000 km, que abrange 17 municípios do Amazonas.

O Comandante do Exército relembrou sua passagem pela cidade de Tefé na qualidade de Comandante desta Grande Unidade. Ressaltou, ainda, o quanto foi feliz e a satisfação em retornar ao local que o acolheu com muito carinho. Foram tomadas todas as medidas preventivas e de combate à pandemia da COVID-19.

