Câmara retoma sessões plenárias com medidas de segurança para a participação do público

A Câmara Municipal de Tefé retoma, nesta quinta-feira, 02, as sessões plenárias com as portas abertas para a participação da população.

Porém, segundo informou a presidência, apenas 30% dos assentos estarão disponíveis, e os participantes deverão usar máscaras.

João Paulo Nascimento(PRB), presidente da casa, lembrou que os trabalhos do poder legislativo não foram interrompidos, por conta da pandemia. As sessões presenciais seguem todas as orientações das autoridades de saúde e visam garantir a saúde dos parlamentares, servidores e do público.

Por decisão da mesa diretora, o recesso parlamentar que ocorreria nesse mês de julho foi suspenso, colocando o Legislativo a disposição da sociedade e do executivo, para a discussão e deliberação de matéria de interesse do município.

A sessões plenárias acontecem as quintas-feiras, a partir das 20:00 e nas sextas, a partir das 09:00. A sessão poderá ser ouvida pela Rádio Câmara e também pode ser assistida pela página do Portal Tefé News no facebook.

Foto: Arquivo/Portal Tefé News