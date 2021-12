Câncer de próstata: Prefeitura de Tefé e Governo do Estado promovem Campanha de atendimento a homens de 50 a 70 anos

A Prefeitura Municipal de Tefé e a Secretaria de Estado de Saúde, na pessoa Dr Anoar Samad, promoveram 4 dias de atendimento aos homem de 50 a 70 anos no combate ao rastreio de câncer de próstata.

Novembro Azul: o mês de conscientização para a saúde masculina. Uma campanha que reafirma a importância de focar a atenção nos tumores urológicos.

Foram 4 dias de atendimento com médicos UROLOGISTAS: DR Roberto Flec através do governo do Estado, Dr Roger Alves e Eclair Lucas pela prefeitura municipal de Tefé, no total 300 consultas e exames, dentre eles: PSA, ultrassonografia de próstata, atendimento com psicólogo, nutricionista, Fisioterapia exames laboratoriais, ginástica laboral e muitos outros serviços que a SEMSA Tefé oferece aos seus usuários.

Prefeito Nicson Marreira e Preto Veloso estão de parabéns pela iniciativa de enxergar que a campanha novembro Azul teria que ser maior e atender mais usuários. A campanha foi um sucesso. Mais de 600 atendimento em 4 dias e tudo dedicado à saúde do homem.

Gratidão a equipe SEMSA que foi fundamental para o sucesso do evento: Nasf, Caps, CTA, CGTES, Gestores atençãobásica, Enf. Naiara e Carla, os motoristas.Todos os envolvidos e comprometidos.

*Com informações da assessoria/Fotos: Divulgação