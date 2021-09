CAPS/Tefé cumpre agenda alusiva ao Setembro Amarelo, no Distrito de Caiambé

No sábado, 25/09, uma equipe do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Tefé, realizou uma visita ao Distrito de Caiambé, localizado no Rio Solimões. O objetivo da ação foi realizar atendimentos nas diversas áreas da saúde mental, referente ao Setembro Amarelo, campanha brasileira de prevenção do suicídio.

A ação foi liderada pela médica psiquiatra Alessandra Pereira, quem destacou a importância da atividade no interior do município. “Essa região estava há muito tempo sem atendimento na área de saúde mental. Hoje, graças as atividades da prefeitura através do prefeito Nicson Marreira, nós podemos assistir várias pessoas, que, inclusive, devido a esses problemas mentais são comumente afastadas de seus trabalhos. Nos estamos aqui para ajudá-las”, disse a profissional do CAPS. Além da psiquiatra estiveram presentes na ação psicólogos e assistentes sociais.

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Rossini Barbosa Lima, atualmente, é composta por técnicos administrativos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, dentista, fisioterapeuta e médico. “Nosso atendimento médico funciona 24 horas, com o objetivo de assistir à população de Caiambé e também de comunidades próximas”, explicou Maxilene de Souza, uma das organizadoras da atividade.

A expectativa é que a equipe retorne ao Distrito de Caiambé no mês de novembro, para acompanhamento das pessoas que foram atendidas durante a ação deste sábado. Para atendimento e mais informações, a pessoa deve procurar a UBS Rossini Barbosa Lima, no Caiambé.

Fotos: Afonso dos Prazeres | Carlos Vilena (SEMCOM)