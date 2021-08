COMDEMA realiza 62ª Reunião Ordinária do conselho no município

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA realizou na quinta-feira, (26), sua 62ª Reunião Ordinária no município. A reunião ocorreu no auditório da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura – SEMEEC, e contou com a participação de representantes da sociedade civil, poder legislativo, e poder executivo, entre eles representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Conservação, e Secretaria Municipal de Turismo, Comércio e Indústria – SETUR.

Após a solenidade de abertura da reunião, foi feita a leitura, votação e aprovação da ata da 61ª reunião realizada em 21 de maio de 2021, a seguir a coordenação de Educação Ambiental da SEMMAC-Tefé, apresentou o projeto “Praia Limpa e Sustentável”, que objetiva um melhor gerenciamento do espaço das praias: Ponta Branca, Praia do Abial, Praia do Itapuã e Praia da Juliana. A reunião discutiu também temas como a rota e coleta de resíduos, o ordenamento e limpeza de espaços públicos, o combate a queimadas e desmatamentos, a casa de acolhimento de animais silvestres, e a revisão do Plano Diretor Municipal.

“A reunião do conselho é muito importante para direcionar as ações, projetos e demandas relacionadas às questões ambientais em nosso município. Nós entendemos que essas discussões são indispensáveis para atuar dentro dos critérios corretos. Essa é uma preocupação inclusive do prefeito Nicson Marreira”, destacou a secretária da SEMMAC, Jucilene de Oliveira.

Instituições como o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (representação em Tefé), Instituto Mamirauá, Polícia Militar do Amazonas, Prelazia de Tefé, Exército Brasileiro e Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas (SEMA), estiveram representadas.

