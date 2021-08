Comportamento suicida no ambiente escolar é tema de Workshop intersetorial entre secretarias de Tefé

Na sexta-feira, 27, a Secretaria Municipal de Saúde realizou no auditório da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (SEMEEC), um Workshop sobre a “Abordagem ao comportamento suicida”, direcionado aos profissionais da educação do Município de Tefé. Aproximadamente 50 pessoas participaram do evento. Em setembro mês escolhido para dar visibilidade ao debate sobre a prevenção do suicídio, outras atividades estão sendo programadas.

Este ano a programação do “Setembro Amarelo” acontecerá em um contexto singular de quase dois anos da pandemia de COVID-19. “Segundo a Organização Mundial de Saúde, é possível prevenir o suicídio, desde que, entre outras medidas, os profissionais de saúde de todos os níveis de atenção estejam aptos a reconhecer os fatores de risco presentes, a fim de determinar medidas para reduzir tal risco”, afirma a Médica Psiquiatra do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Alessandra Pereira.

“Infelizmente, tivemos muitas vidas perdidas e um aumento significativo da fome e do desemprego. Com isso, observamos cada vez mais relatos de quadros de ansiedade, depressão, síndrome de Burnout e demais transtornos que podem levar ao aumento de casos de suicídio”, disse Larisha Moriz, coordenadora do PSE/CEGEST.

Para a secretária de saúde, Lecita Marreira, o suicídio é a única causa de mortalidade que não teve redução no número de casos nos últimos 50 anos. Porém, mesmo que o assunto ainda seja tabu, a divulgação de informações sobre o tema é uma das principais formas de combater o problema. “O assunto deve ser debatido nas escolas, já que boa parte dos incidentes ocorre com pessoas na faixa etária escolar”, destacou a secretária.

“No dia 10 de setembro é comemorado o dia mundial de prevenção ao suicídio. Estamos graças a Deus chegando à fase final de uma pandemia, que trouxe além da doença causada pelo vírus, a depressão, o desespero do pai e da mãe de família, que ficou desempregado, teve que fechar seu negócio, entre outros prejuízos. Por isso é importante que tenhamos uma atenção voltada a essa questão”, finalizou o prefeito Nicson Marreira.

Foto: Janderson Cordeiro | SEMCOM