Conselho Municipal de Saúde de Tefé realiza pré-conferências para traçar ações do conselho

Com o objetivo de fortalecer as políticas públicas de saúde, por meio de espaços de participação democrática e de debates coletivos em que propostas de organização municipal e de construção de políticas de saúde sejam discutidas, o conselho municipal de saúde de Tefé, iniciou no último dia (05/10), uma série de pré-conferências programadas em parceria com as Unidades Básicas de Saúde do município (UBS). Na sexta-feira, (08) a conferência acontece na Igreja Assembleia de Deus, na rua Henrique Lima, no distrito do Caiambé. No dia 13, a pré-conferência acontece na escola Querubins, na Rua 15 de junho, já no dia 19, o encontro será na Creche Criança Feliz, Santa Luzia, ambas a partir das 15h00 horas.

No dia 22, a partir das 15h00, a reunião acontece no espaço da Igreja Assembleia de Deus, da Rua Raimundo Lima, no bairro de Jerusalém. No mesmo horário, no dia 26, o conselho se reúne na Loja Sá Peixoto, no centro da cidade, e no dia 29, também às 15h00, a escola Mayara Redman, no Abial será a sede das discussões. Finalizando a série de pré-conferências, nos dias 04 e 05 de novembro, às 15h00, os debates serão no centro comunitário do bairro São Francisco e na escola Colônia Ventura, respectivamente.

As pré-conferências são abertas ao público e a participação da comunidade é importante para o desenvolvimento de propostas e estratégias para melhoria, aperfeiçoamento e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), no município. É importante que ao ir as reuniões, as pessoas façam uso de máscaras e álcool em gel.

“Os conselhos e suas conferências são importantes em toda a gestão porque nos auxiliam enquanto poder público no direcionamento correto de nossas ações. Por isso, damos total apoio para todos os conselhos municipais”, destacou o prefeito Nicson Marreira.

Foto: Divulgação