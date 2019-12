Consulta Pública Presencial sobre o Estudo Ambiental da Área Sedimentar do Solimões acontece dia 29 em Tefé

O Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões (EAAS Solimões) avalia os aspectos ambientais e sociais nas áreas com probabilidade de ocorrência de petróleo e gás natural no subsolo da região do Solimões. O EAAS Solimões tem como objetivo apoiar a decisão sobre o planejamento de políticas públicas de petróleo e gás natural e apresentar recomendações para que a exploração desses recursos seja feita da melhor forma possível do ponto de vista ambiental e social.

Será realizada Consulta Pública presencial aberta à participação dos interessados entre os dias 27 de janeiro a 03 de fevereiro de 2020, ocasião em que serão prestados esclarecimentos e coletadas contribuições para aprimoramento do Estudo. Em Carauari, a consulta será realizada no dia 27/01/2020 (segunda-feira), com início às 18h na quadra de eventos da Prefeitura Municipal de Carauari. Em Tefé, a consulta será realizada no dia 29/01/2020 (quarta-feira), com início às 18h no auditório do Centro de Educação Tecnológica – CETAM. No dia 30/01/2020 (quinta-feira) ocorrerá a consulta em Coari com início às 18h no auditório José Silveira. Na capital, Manaus, a consulta será realizada no dia 03/02/2020 (segunda-feira), com início às 14h no auditório da Federação da Indústria do Estado do Amazonas – FIEAM.

Está sendo realizada também Consulta Pública pela Internet, com disponibilização da versão preliminar do relatório e formulário para contribuições no seguinte endereço eletrônico: http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/estudo-ambiental-de-area-sedimentar-do-solimoes, entre 20/12/2019 e 19/03/2020.

