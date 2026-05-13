Copa da Floresta Bemol: Segunda semana de disputas começam nesta quarta-feira (13)

A bola volta a rolar na Copa da Floresta Bemol 2026, a partir desta quarta-feira (13), com dois confrontos da região 3 no município de Fonte Boa. Os donos da casa enfrentam Maraã na chave A da região 3, o segundo duelo será entre Japurá e Uarini, pela chave B. Os dois jogos desta quarta-feira (13), acontecerão às 16h.

Nesta fase da competição, sete municípios do interior do estado do Amazonas irão receber as partidas da Copa da Floresta Bemol: Fonte Boa, Manacapuru, Anori, Careiro Castanho, Autazes, Manaquiri e Iranduba. Diferentes seleções do estado do Amazonas entram em campo para representar a força do futebol, a união e a paixão pelo esporte, reafirmando a essência da Copa da Floresta Bemol: a cultura e a valorização dos povos tradicionais.

Na Copa da Floresta Bemol, o esporte se transforma em uma ferramenta de união entre as comunidades, e potencializa atletas que aguardam a oportunidade de disputar a maior competição de futebol não profissional da região.

Durante a primeira semana de disputas, os duelos foram eletrizantes e marcados por muitos gols, comemorações. Em Nhamundá, onde foi realizada a grande abertura e dez jogos da primeira fase, os cidadãos do município ressaltaram a importância e a alegria de receber a competição. A Federação Amazonense de Futebol (FAF), por meio dos coordenadores de comunicação, conheceu os torcedores apaixonados pelo Município, ressaltando a importância das pessoas e culturas no interior do estado.

Pauliane Barros, cidadã Nhamudaense, falou da alegria de prestigiar o campeonato. “É muito gratificante para nós estarmos recebendo a Copa da Floresta, primeira vez que foi realizada aqui, para nós é uma felicidade muito grande, receber uma copa que é referência no estado do Amazonas, estamos aqui torcendo pelos nossos jogadores de Nhamundá e está sendo maravilhosa a experiência”, afirmou.

A mobilização das comunidades vai além das quatro linhas. O orgulho dos municípios por suas seleções é demonstrado em cada comemoração, arquibancadas lotadas, incentivo e oportunidades. A Copa da Floresta Bemol segue reafirmando seu papel não apenas como um evento esportivo, mas como a maior vitrine do esporte e cultura do interior do Amazonas.

Durante a primeira fase, algumas seleções já se classificaram para a próxima etapa. Quatro municípios da região 6, sendo eles: Itacoatiara, São Sebastião do Uatumã, Maués e Silves estão na segunda fase da competição. Na região 5, só a seleção de Barcelos está classificada até o momento. As regiões 3 e 4 ainda seguem com disputas nesta segunda semana de confrontos para definir as vagas ainda em aberto para a próxima fase.

A única região que tem um campeão é a 7. Lábrea superou Humaitá, Canutama e Tapauá e já está na semifinal da maior competição não profissional da região Norte.