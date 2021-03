Covid-19: Prefeitura de Tefé lança o Disk Aglomeração

A Prefeitura Municipal de Tefé lançou, na terça-feira (02), o “Disk Aglomeração”, em mais uma ação contra a disseminação do novo coronavírus.

O serviço funciona por meio de WhatsApp (97) 98444-4130 para atendimento de denúncias ligadas à concentração de pessoas em estabelecimentos comerciais essenciais e em pontos públicos, como praças, áreas de lazer, entre outros.

Os chamados são repassados às equipes do Comitê do Covid-19: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Municipal, PROCON, Vigilâncias Sanitárias, Procuradoria do Município, IMTRANS, Marinha do Brasil e Secretária Municipal de Meio Ambiente, órgãos que atuam diretamente na fiscalização.

*Com informações da assessoria