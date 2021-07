DPE busca parceria com Prefeitura de Tefé para a construção da sede do órgão no município

Um comitiva da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, reuniu na segunda-feira,28, com o prefeito Nicson Marreira e secretários municipais, e também com representantes do Ministério Público, para discutir o “Projeto de Construção da Sede Própria da Defensoria Pública do Estado do Amazonas em Tefé”.

A equipe apresentou o projeto da sede que está sendo projetada para ser construída. O projeto ambientalmente correto atende a exigências ambientais com painéis solares, salas de audiência e outras exigências legais.

A defensoria dispõe dos recursos para a obra e solicita o apoio da prefeitura para doação de um terreno para a construção da sede. Ao ouvir as demandas, o prefeito Nicson Marreira que esteve presente na reunião em formato presencial, sinalizou de maneira positiva ao pedido de parceria da Defensoria Pública do Estado.

Ao final do encontro os representantes da Defensoria Pública do Estado entregaram uma lembrança da Defensoria Pública Estadual ao prefeito Nicson Marreira e destacaram de forma positiva o trabalho que tem sido realizado pela Prefeitura de Tefé, no enfrentamento e combate à COVID-19.

Atualmente Tefé se destaca em primeiro lugar como o município que mais vacinou no Amazonas, superando inclusive a capital Manaus.

Foto: Divulgação