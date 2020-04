Embarcação é apreendida transportando passageiros de forma ilegal no interior

Uma embarcação foi apreendida nesta terça-feira (21) transportando cargas e passageiros de forma irregular, desrespeitando o decreto do Governo do Amazonas. O caso ocorreu no município de Tefé, o proprietário e o comandante do barco foram detidos.

Conforme a polícia, a Central de Operações do 3° BPM/Tefé recebeu várias denúncias de que um barco que faz linha de Manaus a Japurá, realizando escala intermediária em Maraã, estava transportado passageiros de forma ilegal.

Segundo as denúncias, o Barco Manoel Monteiro vinha nas proximidades da Comunidade do Capivara e São Francisco, com número excessivo de passageiros que vinham aglomerados e com o auxílio de uma lancha, transportando-os até a cidade de Tefé. O barco estaria atalhando por um furo que sai abaixo do município Alvarães.

Diante das denúncias, a Polícia Militar acionou a Capitania e, juntamente com um efetivo da Marinha do Brasil, foram averiguar a situação denunciada. Na abordagem ao Navio-Motor foi verificado transporte de passageiros sem a devida autorização da Agência Reguladora dos Servicos Públicos, Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, descumprindo o Decreto Governamental.

Além disso a embarcação apresentava excesso de cargas, descumprindo a legislação fluvial em vigor. Por esta razão, o proprietário e o Comandante da Embarcação foram conduzidos à Delegacia de Tefé para os procedimentos cabíveis.