Entrega dos cartões do Auxílio Estadual seguirá até dia 05/03

A prefeitura Municipal de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em ação conjunta com o Governo do Estado e apoio da Defesa Civil, IDAM, ADS e FPS, iniciaram na quinta-feira, (25), a entrega de cartões do Auxílio Estadual aos contemplados no município. As equipes foram divididas para agilizar e facilitar a entrega dos cartões neste momento de extrema necessidade. Eles percorreram os bairros Colônia Ventura, Castanheira e Abial em busca dos beneficiários.

“A ação é de grande importância para essas famílias e a Prefeitura de Tefé está dando todo o apoio necessário para que esses cartões cheguem com a maior brevidade às mãos desses beneficiários, o prefeito Nicson Marreira têm demonstrado muito interesse e tem feito todo o esforço para minimizar esse impacto o qual essas pessoas estão vivendo e por isso determinou que essa atenção, apoio e acompanhamento à equipe do governo fosse dada”, destacou a Subsecretaria de Assistência Social Ivone Mota de Brito.

“A ajuda veio numa boa hora, ontem aqui em casa a gente não tinha nada pra comer. É triste, triste mesmo. Mas com essa ajuda desse cartão que eu não tava nem esperando, vou comprar comida”, relatou uma moradora do bairro Colônia Ventura.

A entrega dos cartões está prevista para continuar até o dia 05, de março. Além disso, outras famílias receberão 4 mil cestas básicas da prefeitura de Tefé, que serão entregues em uma ação que está sendo planejada pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

*Com informações da assessoria/Foto: Will Amaral