Fundador das Fazendas da Esperança no mundo visita unidade em Tefé

Hans Stapel, fundador das Fazendas da Esperança no mundo visitou na segunda-feira, (4/10), a unidade de mais um projeto que está sendo concluída, no município localizada no Ramal do Bacuri, estrada da Agrovila.

Frei Hans Stapel esteve acompanhado de sua comitiva composta por 50 pessoas, representantes do governo municipal e coordenadores de unidades da Fazenda Esperança em todo o Brasil. O frade visitou a unidade de acolhimento social, onde vistoriou in loco as estruturas externas e internas do local. À noite participou de uma Missa, na Catedral da Matriz de Santa Teresa D’avila, onde foi homenageado com lançamento do livro sobre a sua Vida e Missão pelo mundo.

No Brasil, a Família da Esperança tem 38 anos de atuação na recuperação de jovens dependentes químicos. O projeto aposta no atendimento, usando a técnica de abordagem direta do inconsciente e o método psicanalítico da repressão e na desintoxicação natural por meio do contato com a natureza, o cultivo de plantas e a criação de animais.

Para o fundador da comunidade, frei Hans Stapel, a Fazenda da Esperança não é apenas uma obra social, mas um instrumento para mudar vidas. Segundo ele, a intenção mais forte do trabalho é levar as pessoas a praticar o evangelho e estimular a espiritualidade e a fraternidade.

O prefeito Nicson Marreira destacou a importância da unidade de obra social no município. “Nossa Gestão reconhece a relevância da Fazenda da Esperança aqui em Tefe. Através dessa unidade muitas pessoas terão suas vidas transformadas para melhor. Isso faz parte de um projeto social da Igreja Católica, como governo do povo não medimos esforços para colaborar este projeto”, pontuou o prefeito Nicson Marreira.

*Com informações da assessoria/Fotos Janderson Cordeiro | SEMCOM