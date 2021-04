Gen. Marcius Cardoso Netto assume o comando da 16ª BDA de Infantaria de Selva

A 16ª Brigada de Infantaria de Selva, “Brigada das Missões”, realizou, no dia 16 de abril, a cerimônia de passagem de comando do Senhor General de Brigada Carlos Feitosa Rodrigues para o Senhor General de Brigada Marcius Cardoso Netto.

Inicialmente, ocorreu a inauguração do retrato do Gen Carlos Feitosa na galeria dos antigos comandantes, no salão de Honra da Brigada. Em seguida, foi realizada a formatura de passagem de comando no 17° BIS, presidida pelo Senhor General de Exército Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, Comandante Militar da Amazônia (CMA). Diante das autoridades, a tropa desfilou em continência ao novo Comandante da Brigada das Missões.

Ressalta-se que foram tomadas todas as medidas preventivas em relação à transmissão do novo coronavírus.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação