Governador Wilson Lima inicia a distribuição do Auxílio Estadual permanente em Tefé

Dando início à agenda de entregas do Auxílio Estadual permanente na calha do médio rio Solimões, o governador do Amazonas, Wilson Lima, esteve na quarta-feira (24/11) em Tefé (a 523 quilômetros de Manaus). Ao todo, 4.633 famílias deverão ser contempladas no município com R$ 150 mensais, destinados à população em situação de pobreza e extrema pobreza. Nos 62 municípios do Amazonas, o objetivo é alcançar 300 mil famílias, sendo 142 mil apenas no interior.

Na capital, mais de 103 mil cartões já foram entregues aos beneficiários. No interior, o Governo já alcançou mais de 7,7 mil famílias com o cartão do Auxílio Estadual Permanente. Para o governador, ação representa dignidade a milhares de amazonenses em situação de vulnerabilidade no interior.

“Nós temos um cronograma de entrega desses cartões no interior do estado. Nós já estivemos em Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Coari e hoje estamos aqui no município de Tefé. Há todo um cronograma e eu faço questão de acompanhar essas entregas porque esse é um programa pelo qual eu tenho um carinho muito grande. É um programa para colocar comida no prato daquelas pessoas que mais precisam”, afirmou Wilson Lima.

A solenidade de abertura da entrega dos cartões contou com a participação dos deputados estaduais Abdala Fraxe e Carlos Bessa e de secretários de Estado.

Tefé é o sétimo município a iniciar a distribuição do benefício, e junto com ele, outras 11 cidades também darão início à distribuição nesta quarta-feira. A população tefeense poderá fazer a retirada do cartão na Escola Estadual Corintho Borges Façanha, localizada no bairro São Francisco. A entrega do benefício é feita somente para o titular do cartão, mediante apresentação de documento de identificação com foto, coleta de assinatura na cautela e registro no aplicativo SASI.

Para conferir se é beneficiário, é preciso acessar o site www.auxilioestadual.com.br. O site também informa quando e onde o cartão será entregue.

Segurança alimentar – Considerado o maior programa estadual de transferência de renda do país, o Auxílio Estadual de forma permanente é a garantia de comida na mesa de pelo menos 142 mil famílias que moram no interior, como a Antônia Bezerra, de 27 anos, moradora de Tefé.

“Eu fico muito feliz por estar recebendo esse cartão do Auxílio Estadual, chegou em bora hora. Eu moro com os meus pais e, tipo assim, vou comprar alimentos né para dentro do nosso lar, da nossa casa. Tá ótimo porque a gente precisa nessa dificuldade que a gente tá passando e é muito importante isso para gente”, disse Antônia.

Programação de entregas – Na quarta-feira (24/11), além de Tefé, iniciaram a distribuição dos cartões os municípios de Amaturá, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tonantins, Careiro da Várzea, Iranduba, Itapiranga, Manaquiri e Silves.

Na quinta-feira (25/11), a população de Alvarães poderá fazer a retirada do benefício permanente. E na sexta-feira (26/11), será a vez de Maués, Parintins, Anamã, Anori, Caapiranga, Codajás, Japurá, Maraã e Uarini.

Infraestrutura – Ainda em Tefé, o governador, acompanhado da secretária Mirtes Salles, da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), visitou as obras da nova sede do Pronto Atendimento ao Cidadão, que estão em andamento no município.

Fotos: Diego Peres e Bruno Zanardo / Secom