Mais 192 famílias são selecionadas para receber casas no Morar Melhor 15 em Manaus; confira

A terceira lista de famílias contempladas com imóveis no residencial Morar Melhor 15 (MM15) foi divulgada nesta quarta-feira (13/05). O residencial está localizado no bairro Tarumã-Açu, zona oeste da capital. Nesta etapa, foram selecionados 192 candidatos para receber unidades habitacionais.

Com a nova atualização, o empreendimento já soma 576 famílias beneficiadas no total, avançando mais uma fase do processo de entrega das moradias destinadas a inscritos em programas habitacionais do município.

Segundo a Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), a seleção ocorreu após a conclusão da análise da demanda habitacional. Além disso, o processo seguiu os critérios estabelecidos pela Portaria nº 75/2025 do Ministério das Cidades e pela Portaria nº 26/2025 da própria Semhaf, que regulamentam a escolha das famílias aptas.

O residencial Morar Melhor 15 integra as ações de política habitacional do município e atende famílias cadastradas e habilitadas conforme as normas federais e municipais vigentes.

Enquanto isso, seguem abertas as inscrições para o programa “Minha Casa, Minha Vida” em Manaus. O cadastro pode ser feito até o dia 29 de maio, por meio do sistema oficial da habitação municipal pelo link SIMHAB Manaus.

Confira a lista:

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