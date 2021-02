Miniusina de Oxigênio entra em funcionamento no Hospital Regional de Tefé

O prefeito de Tefé, Nicson Marreira, juntamente com o vice prefeito, Preto Veloso estiveram no final da manhã desta quinta-feira (11), no Hospital Regional de Tefé e realizaram a entrega oficial da usina de oxigênio que dará suporte em 90% na demanda de oxigênio para a unidade hospitalar de Tefé.

O equipamento foi doado ao Ministério da Saúde pelo Hospital Sírio-Libanês/Fundação Itaú, e uma força conjunta entre o Ministério da Defesa, a pasta da Saúde e o governo do Amazonas deram apoio logístico para o envio da usina, que chegou à cidade na noite do último dia 05 de fevereiro em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB).

Durante toda a semana, técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura estiveram trabalhando na instalação dos equipamentos. Os primeiros testes foram realizados na quarta-feira (10), e hoje, já com a usina em pleno funcionamento entrou em operação total.



“É com o coração cheio de alegria e satisfação que colocamos em funcionamento, hoje, esse equipamento que certamente salvará muitas vidas em nosso município. Atendemos não só os tefeenses, mas também temos estendido as mãos para muitas pessoas de outros municípios que chegam até nós. Podemos já no dia de hoje dormir mais tranquilos com relação a oxigênio no Hospital Regional de Tefé, ainda precisaremos de um reforço, mas a demanda que precisaremos trazer agora é muito menor”, destacou o prefeito Nicson Marreira.

*Com informações da assessoria/Foto: Janderson Cordeiro