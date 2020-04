Morre em Manaus o educador e radialista Carlos Ramos

Faleceu na manhã desta quarta-feira, 01, em Manaus, o educador e radialista Carlos Ramos de Castro, o Carlos do Meb, como era conhecido.

Carlos Ramos tinha 72 anos e veio a óbito em consequência de um Acidente Vascular Cerebral(AVC). Trabalhou no Movimento de Educação de Base, onde além de educador popular, apresentou o Programa Procurando Entender, pela Rádio Educação Rural de Tefé, onde informava e educava os comunitários.

Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em Tefé. Trabalhou como supervisor do flutuante base, do Instituto Mamirauá, sempre em contato com os comunitários.

Atualmente trabalhava na secretaria municipal de produção, e apresentava o programa voz do Campo, levado ao ar pela Rádio Rural FM.

Foto: Divulgação