Mototaxistas realizam nova manifestação contra a troca de numeração nos coletes e a perseguição do prefeito de Tefé

Uma nova manifestação dos moto taxistas ocorreu na manhã desta quinta-feira,12, nas ruas de Tefé/Am. Eles protestam contra a troca de numeração nos jalecos, medida imposta pela prefeitura de Tefé, alegando que há mais de 20 anos já existe uma numeração e que isso trará prejuízos para os que prestam esse serviço.

A falta de diálogo, por parte do prefeito de Tefé, Normando Bessa, também é uma das razões para as manifestações. Eles afirmam que a classe está sendo perseguida, e que alguma das mudanças que a prefeitura quer implantar, visa as eleições do próximo ano.

“Já participamos de dois recadastramentos, somos a favor da organização do transito e do serviço, mas o prefeito precisa sentar conosco pra discutir essas mudanças. Não vamos aceitar a troca de numeração de forma alguma” advertiu o representante do Sindmot.

Durante a manifestação, um grupo de guardas municipais se posicionaram em frente da residencia do prefeito de Tefé.

A reportagem do Portal Tefé News tentou contato com o diretor do IMTRANS/Tefé, Major Raimundo Amazônidas, mas não obteve respostas.

Fotos: Divulgação