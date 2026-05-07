Obra da Ponte Tefé–Abial avança com a chegada de equipamentos pesados e materiais estruturais

A construção da tão aguardada Ponte Tefé–Abial deu mais um importante passo rumo à realização. O prefeito Nicson Marreira anunciou que balsas carregadas com materiais essenciais para o início da fundação da estrutura já estão a caminho do município, reforçando o avanço das obras que prometem transformar a mobilidade urbana e impulsionar o desenvolvimento da região.

Entre os materiais transportados estão chapas metálicas, ferros de diversas bitolas, estacas metálicas, além de brita e equipamentos pesados como guindastes e escavadeiras. A previsão é que toda a carga chegue ainda esta semana, permitindo o início das etapas estruturais da construção.

Considerada uma das obras de infraestrutura mais importantes para o município, a Ponte Tefé–Abial deve facilitar o acesso entre comunidades, melhorar a mobilidade urbana local e fortalecer a economia regional, beneficiando diretamente centenas de famílias.

A gestão do prefeito Nicson Marreira destacou que o projeto representa um compromisso com o desenvolvimento de Tefé e com a melhoria da qualidade de vida da população. Segundo a administração municipal, o avanço das obras demonstra o empenho da gestão em investir em infraestrutura e garantir mais segurança e mobilidade para os moradores.

“Seguimos trabalhando com compromisso para garantir mais infraestrutura e qualidade de vida para a população”, destacou a prefeitura em comunicado divulgado sobre o andamento da obra.

A expectativa da população agora gira em torno do início efetivo da fundação da ponte, considerada um marco histórico para o município de Tefé.