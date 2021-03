Operação Gavião Real: Bares e casas noturnas são notificadas, multadas e fechadas no final de semana em Tefé

PM, Imtrans, Guarda Municipal, Conselho Tutelar, Vigilância Sanitária, Setor de arrecadação e Procon realizaram no final de semana a operação Gavião Real XI, que notificou, multou e fechou diversos estabelecimentos comerciais no final de semana em /Am.

A ação ocorreu em função da fiscalização e cumprimento do decreto 129/2021, publicado pela prefeitura do município, que dispõe sobre a restrição temporária de pessoas devido a situação de colapso e emergência na saúde pública no município de Tefé, como também sobre as medidas preventivas necessárias de enfrentamento para conter a disseminação do novo corona vírus (COVID-19).

Os órgãos de fiscalização atuaram dentro de suas competências e nas ações de combate a pandemia. Foram realizadas abordagens nas casas noturnas, bares e similares, e locais específicos oriundos de diversas denúncias visando inibir a prática de ilícitos e para que se cumpra o que dispõe no decreto sobre a atual situação da saúde pública do município.

Fotos: Divulgação