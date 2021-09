Orla de Tefé: área da muralha recebe serviços de iluminação pública

Visto como um dos principais espaços de visitação pública no município, principalmente, por ocupar umas das áreas centrais localizada às margens do lago de Tefé, a orla da muralha era palco de inúmeras ações de vândalos e criminosos que aproveitavam a escuridão para praticar ilícitos e causar insegurança aos visitantes.

Objetivando devolver à sociedade tefeense a paz e garantia do direito de ir e vir, o prefeito Nicson Marreira, autorizou a coordenação municipal de iluminação pública que executasse os serviços de recuperação do sistema de iluminação do local. O espaço que estava com iluminação precária, recebeu na última quinta-feira, (26), serviços de substituição de fiação, troca e instalação de luminárias de LED e refletores.

“Estamos devolvendo para a população mais essa opção para a prática de esporte, lazer e quem gosta de contemplar o pôr do sol, com o lago de Tefé engrandecendo a vista, permanecendo ali até o anoitecer, com a família, as crianças, os amigos, agora vai se sentir mais seguro com o espaço iluminado”, enfatizou Maurício Vale, coordenador municipal de Iluminação pública.

Além da Muralha, centenas de ruas, e espaços na cidade e no interior já receberam e continuam recebendo os serviços de melhoria no sistema de iluminação pública.

Fotos: Arisney Paz | SEMCOM