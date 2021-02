Pacientes transferidos de Tefé para tratamento de COVID-19 começam a retornar para o município

Na manhã de sexta-feira, (19), desembarcaram no aeroporto de Tefé, três dos 13 pacientes que haviam sido transferidos para fazer tratamento contra o coronavírus em outro estado.

Os pacientes testaram positivo para o coronavírus, receberam atendimento médico no Hospital Regional de Tefé e por conta do agravamento em seus estados de saúde tiveram que ser transferidos para tratamento em outro hospital fora do estado. Agora, após longos dias de aflição, e com o resultado positivo de cura, os pacientes que também receberam assistência da casa de apoio da Prefeitura de Tefé na capital amazonense, retornaram para Tefé. Familiares e amigos estiveram presentes na calorosa e emocionante recepção.

No mesmo voo também chegou o corpo da professora Lucilene Pontes, a profissional da educação que exerceu atividades na Escola Estadual Professora Nazira Litaiff Moriz foi mais uma vítima da Covid-19, ela foi transferida para Manaus, mas não resistiu e veio a óbito na tarde de quinta-feira, (18).

*Com informações da assessoria/Fotos: Janderson Cordeiro