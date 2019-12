Por que quase 1.570 pessoas em Tefé preferem pagar imposto do que ajudar projetos sociais?

Parte do Imposto de Renda pode ser doado para os Fundos da Infância e Adolescência, os FIAs. Tal possibilidade está prevista na legislação tributária vigente e, em Tefé, apenas 4 pessoas sabem disso, pois esta foi a quantidade de doações na última declaração.

O Imposto de Renda é um dos tributos mais popularizados pela mídia. Somente a pesquisa pela palavra-chave “Imposto de Renda”, no Google, por exemplo, gera mais de 60 milhões de resultados relacionados.

Quando é feita a procura por “doação do Imposto de Renda”, o número de resultados é quase 10 vezes menor, totalizando apenas 7 milhões. Isso explica por que muitas pessoas ainda não sabem que existe essa possibilidade.

Foi com base nesses dados que nasceu a campanha sem fins lucrativos Dezembro Roxo, cujo objetivo é conscientizar os contribuintes de Tefé e estimular as doações, que podem mudar o rumo do País, através de investimento de parte do IR que já iria para os cofres públicos.

O dinheiro doado é investido em projetos que proporcionam condições de vida digna para crianças e adolescentes.

Sobre o Dezembro Roxo

A Campanha Dezembro Roxo é uma campanha nacional que tem a missão de conscientizar os contribuintes sobre a importância de doar o Imposto de Renda para os FIAs estaduais e municipais, estimulando uma grande mudança no País todo.

Eduardo Canova, o coordenador nacional da campanha, esclarece: “A nossa causa é disseminar a informação para os contribuintes, pois entendemos que essa é uma prática não muito usual, no Brasil. Quem não gostaria de destinar parte do dinheiro que já iria para o Leão, para ajudar crianças e adolescentes? A gente entendeu que a campanha precisa crescer, para provocar uma mudança no País, sem custo para quem quer ser solidário”.

Dezembro Roxo em Tefé

Os FIAs do País inteiro visam garantir o acesso das crianças e adolescentes a itens básicos de dignidade humana, como estudo, cultura, água, saúde e educação.

São muitos os que vivem em situação de privação extrema, tendo que recorrer aos semáforos ou se submeter ao trabalho infantil, por exemplo, para conseguir sobreviver, numa idade em que outros estímulos deveriam estar sendo prestados.

E é essa realidade que os contribuintes de Tefé poderão mudar, ao doarem parte dos seus Impostos de Renda, até o dia 27 de dezembro de 2019.

Aliás, quanto antes doar, mais dedução vai conseguir. É isso mesmo: o governo incentiva a prática e a campanha Dezembro Roxo está apenas disseminando essa informação.

O benefício pode chegar a 6% de dedução para as pessoas físicas, se elas enviarem suas declarações pelo modelo completo, até o final de 2019. Contudo, o benefício de até 3% também é garantido para quem preferir doar entre 1º de janeiro e 30 de abril de 2020, diretamente pela declaração de IR.

Já as pessoas jurídicas podem conseguir até 1% de abatimento, se forem tributadas pelo regime de Lucro Real.

O potencial em Tefé

Atualmente, a cidade recebe apenas 1,80% das doações, enquanto o IR total recolhido chega a R$ 7.854.049,08 somente de pessoas físicas. Ou seja, a cidade repassou apenas R$ 8 mil para os FIAs, enquanto, na verdade, pode aumentar em muito esse número.

E isso está nas suas mãos!

Saiba como doar

A campanha conta com um site e redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, nos quais há conteúdo sendo preparado para disseminar os detalhes da doação e do benefício, sem custo para ninguém.

Aliás, a sua contribuição pode ir além da doação: basta você ajudar a divulgar essa notícia e transformar a realidade do Brasil inteiro, informando seus amigos a fazerem o mesmo, através das redes sociais da campanha.

Para enviar sua doação às crianças e adolescentes do seu estado ou município, basta seguir o passo a passo:

1. Acessar o site da Campanha Dezembro Roxo ( https://www.dezembroroxo.com.br )

2. Escolher o seu estado ou diretamente na página de Tefé: https://www.dezembroroxo.com.br/doacoes-tefe-am

3. Efetuar o cálculo para saber quanto você pode doar

4. Doar para os dados do FIA que aparecerem na tela

Ou, se você já sabe o quanto pode doar, basta doar para o FIA de Tefé, através de transferência bancária, para os dados abaixo:

CNPJ do Fundo: 16.953.864/0001-68

Banco: 001 – Banco do Brasil

Agência: 0577

Conta: 0000378933

Com informações da assessoria