Prefeito de Tefé patrocina lutador que vai representar o município no RJ

Sensibilizado com a história de vida do lutador David Ruan Nick, o prefeito de Tefé, Nicson Marreira, mostrou que também veste a camisa do esporte e resolveu patrocinar o atleta que vai representar o município no Império Fight 6. O evento de MMA acontece neste sábado, 10 de julho, no Rio de Janeiro. O anúncio aconteceu na manhã desta quarta-feira, 07/07.

No dia anterior, o atleta de peso galo tinha feito uma postagem na rede social Facebook na qual lamentava a falta de condições financeiras para custear a sua passagem e do seu treinador para o Rio de Janeiro. A história chegou ao conhecimento do prefeito de Tefé, que prontamente mandou mensagem para o atleta e resolveu o impasse.

“A Prefeitura de Tefé, na gestão do prefeito Nicson Marreira, tem buscado apoiar os atletas e a prática desportiva em todas as modalidades, seja na sede ou na zona rural. Só não estamos atuando de forma mais intensa por causa da pandemia que não permite a realização de eventos”, disse Josué Dantas, titular da Secretaria Municipal de Juventude, Desporto e Lazer (Semjudel).

Com as passagens em mãos, David Ruan e o seu técnico Rossivan “Super Shock” viajam nesta quinta-feira, 08/07, de lancha a jato rumo a Manaus. Depois é seguir para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e embarcar para o Rio de Janeiro, palco do primeiro desafio interestadual do jovem atleta do interior.

“Feliz e muito agradecido ao prefeito Nicson Marreira, que conheceu a minha história, se sensibilizou com a situação e garantiu as nossas passagens. Eu disse que nunca ia desistir e com esse patrocínio eu irei sim viajar”, comemorou o lutador.

Guerreiro do interior

David Ruan Nick tem 21 anos e um cartel profissional com seis combates, sendo quatro vitórias e duas derrotas. O lutador de Tefé é faixa roxa de jiu-jítsu, modalidade que começou a praticar aos sete anos. Ele ingressou no MMA aos 15 anos e vem despontando no circuito de lutas nos municípios daquela região do Rio Solimões. No Imperio Fight 6, vai enfrentar o atleta Wallace, do Rio de Janeiro, pela categoria até 61 kg.

O talento de Ruan Nick é a soma de esforços de seus professores de artes marciais no município. O jovem foi aluno do mestre Jardel Silva, com quem buscou aperfeiçoar sua técnica. Atualmente integra a equipe Tefé Team Gladiadores, projeto social liderado pelo faixa preta Rossivan “Super Shock”.

“Vim de família humilde e me considero um campeão. Se não fosse o esporte talvez eu estivesse vivendo essa grande experiência. A prática de esportes e as artes marciais em geral podem mudar a vida dos jovens”, afirma David.

Celeiro – Para quem não conhece, Tefé é a terra de grandes atletas de MMA com reconhecimento nacional. É o caso de Joice Mara “Menino de Ouro” da Silva, da equipe PRVT do Rio de Janeiro e atual número 2 do Brasil no peso palha feminino. Outro destaque é o peso leve Samuel “Caveira” Silva, que atualmente mora em Curitiba e treina na conceituada academia Evolução Thai.

Reportagem de Emanuel Siqueira