Prefeitura de Tefé participa da entrega de Cartões do Auxilio Estadual

O prefeito de Tefé, Nicson Marreira de Lima, e a primeira dama e Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Grace Kelly Gonçalves Barbosa, receberam na manhã de quinta-feira, (04), a Secretária Executiva adjunta do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, Erisangela Meireles, a Secretária Executiva Adjunta da Secretaria de Estado da Assistência Social, Michele Bessa, e uma equipe técnica do estado. A comitiva do governo veio acompanhar o andamento de entrega de cartões de auxílio a famílias beneficiadas no município.

A equipe foi recebida no gabinete do prefeito com um café da manhã. Na pauta foi discutido assuntos referente a necessidade de assistência social às famílias neste momento de pandemia, período em que o emprego e a geração de renda têm se tornado preocupante não só no município como também em todo o país. A Secretária Municipal de Saúde, Lecíta Marreira, também esteve presente.

Após a conversa a comitiva do Estado, prefeito Nicson Marreira, Secretária Municipal de Assistência Social Grace Kelly, a Subsecretária Municipal de Assistência Social Ivone Mota de Brito e a coordenadora do CRAS I, Raimunda Monteiro, em visita a residências de pessoas que foram contempladas com o cartão do Auxílio Estadual, e pessoalmente, entregaram cartões às famílias.

“Nossa, fico até sem ação porque, a situação não está fácil. Esse auxílio vem no momento certo. A gente agradece o governo e a prefeitura, né, por dá essa ajuda”, enfatizou uma contemplada pelo auxílio.

Além de participar da entrega dos cartões o prefeito Nicson Marreira também conversou com moradores dos bairros de Tefé.

“Esse contato, essa atenção que damos às pessoas é essencial no formato de governo que estamos fazendo. O Governo do Povo se faz ouvindo as pessoas, conhecendo suas necessidades e assim a gente vai estudando a melhor maneira de atender as demandas do nosso município. Temos um plano de governo que está sendo aplicado, mas precisamos ser flexíveis para ir fazendo os ajustes necessários e olhar também com o coração pras pessoas”, destacou o Prefeito Nicson Marreira.

A prefeitura de Tefé tem somado esforços importantes no sentido de garantir que a assistência chegue com maior brevidade às pessoas que necessitam.

“É preciso ir a campo, ouvir as pessoas, acompanhar de perto esses programas de assistência social. Enquanto secretária é assim que vou agir, não serei uma secretária de gabinete e muito menos uma primeira dama de enfeite. O povo precisa se sentir abraçado e assistido pelo seu governo, vamos fazer o melhor por nosso povo”, disse a Secretária Municipal de Assistência Social, Grace Kelly.

O Auxílio Estadual visa garantir a segurança alimentar de famílias em situação de extrema pobreza, fomentando assim o setor do comércio no estado. No município de Tefé 3.071 beneficiários devem receber o cartão do auxílio e 21 comércios na cidade estão credenciados para aceitar o auxílio em pagamentos de produtos de alimentação, materiais de higiene e limpeza e gás. A consulta dos beneficiários do auxílio estadual pode ser feita por meio do site: www.auxilio.am.gov.br.

*Com informações da assessoria/Fotos: Augusto Sousa / Will Amaral