Prefeitura de Tefé promove celebração e faz a entrega das obras do Cemitério

Em uma celebração religiosa com missa em Ação de Graças no final da tarde desta segunda-feira (1), a Prefeitura de Tefé fez a entrega das obras de reforma e recuperação do Cemitério Municipal Catedral da Saudade.

Abandonado durante anos, e com sérios problemas estruturais, como telhado deteriorado, acúmulo de lixo, falta de manutenção, entre outros, o cemitério passou por uma significativa reforma e restauração em todas as suas dependências.

“Queremos dar maiores condições para que os familiares daqueles entes queridos que descansam aqui, tenham um espaço digno e de respeito para que possam neste dia de Finados, fazer as visitas com maior comodidade em um ambiente que traga mais paz de espírito a todos,” comenta o prefeito Nicson Marreira.

Durante a missa, celebrada pelo Padre Melon, as pessoas agradeceram pela entrega das obras realizadaa pela prefeitura. Em seguida todos se dirigiram á entrada do cemitério para descerrar a fita inaugural.

Ainda como parte da celebração, aconteceu a solenidade de inauguração do memorial em homenagem às 198 vitimas de Covid no município de Tefé, com os nomes de todos assinalados em placas de metal na entrada do cemitério. Um momento de emoção e marcante para as pessoas que participavam do evento.

Vereadores e secretários municipais participaram da celebração.

*Com informações da assessoria/Fotos: Janderson Batista | Afonso Prazeres