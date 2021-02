Prefeitura de Tefé se reúne com representantes do Estado para planejar a entrega de cartões do Auxilio Estadual

O prefeito de Tefé, Nicson Marreira de Lima, e o vice prefeito Preto Veloso, estiveram reunidos na tarde desta terça-feira, (23), com técnicos do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), para planejar a entrega de cartões de Auxilio Emergencial do Estado no município.

Na reunião também estiveram presentes a Secretária Municipal de Assistência Social de Tefé, Grace Kelly Gonçalves Barbosa, a subsecretária Ivone Mota de Brito, a Coordenadora do Cras I, Raimunda Monteiro, e a Secretária Municipal de Saúde Lecíta Marreira. Representantes da Defesa Civil, IDAM, e ADS, também estiveram presentes.

O Auxílio Estadual é um programa criado pelo Governo do Amazonas e visa garantir a segurança alimentar de famílias em situação de extrema pobreza fomentando assim o setor do comércio no estado. No amazonas, 100 mil famílias devem ser beneficiadas, e no município de Tefé 3.071, beneficiários devem receber o cartão do auxílio no valor de Seiscentos Reais divididos em três parcelas. 21 comércios na cidade estão credenciados para aceitar o auxílio em pagamentos de produtos de alimentação, e materiais de higiene e limpeza.

“É um momento muito difícil para muitas famílias, o nosso povo já sofreu demais, principalmente nesse tempo de pandemia, foram muitas perdas, falta de alimento, e uma série de coisas que só quem já sentiu na pele a pobreza é capaz de saber. Esse Auxílio do estado vem numa boa hora e a prefeitura de Tefé vai dar todo o apoio e suporte logístico e de pessoal para dar suporte aos técnicos do estado que vieram fazer essa entrega dos cartões”. Destacou o prefeito Nicson Marreira.

A Secretaria Municipal de Assistência Social, e Secretaria Municipal de Saúde disponibilizaram profissionais para dar apoio à equipe do estado na entrega dos cartões que teve início nesta terça-feira e seguirá até o dia 05 de março atendendo aos mais de três mil beneficiários no município.

Além dos cartões do Auxílio estadual a prefeitura de Tefé programa também a entrega de quatro mil cestas básicas às famílias em estado de extrema vulnerabilidade no município, a ação vai complementar e atingir um maior número de pessoas assistidas por programas sociais no período de pandemia de Covid-19.

A seleção dos beneficiários que receberão a assistência é automática com base no banco de dados do Cadastro Único e não é necessário ir a nenhum órgão para receber a ajuda.

A consulta dos beneficiários do auxílio estadual pode ser feita por meio do site: www.auxilio.am.gov.brwww.auxilio.am.gov.br.

*Com informações da assessoria/Fotos: Augusto Souza/ Will Amaral