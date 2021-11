Programa Vida no Trânsito é implantado em Tefé

De proposta da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Programa Vida no Trânsito (PVT), foi aderido pelo município ainda em 2019, no entanto somente agora com a implantação do programa é que a iniciativa está saindo do papel.

Em reunião nesta terça-feira, no auditório do Centro de Estudos Superiores de Tefé (CEST/UEA), diversos órgãos discutiram a implementação do programa no município. Dentre eles, a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), Polícia Militar, Secretaria Municipal de Educação (SEMEEC), Corpo de Bombeiros e Coordenação Municipal de Segurança Pública.

O evento objetiva fortalecer as políticas de prevenção de lesões e mortes no trânsito, fazendo uso de dados e análises Epidemiológicas como subsídio para o planejamento intersetorial de gestores.

Fotos: Janderson Cordeiro/semcom