Réveillon Gospel é o evento da virada de ano em Tefé e terá transmissão ao vivo

Nesta terça-feira, a partir das 22:00, acontece na Praça Remanso do Boto a sexta edição do tradicional Reveillon Gospel. Promovido pela família Caravana de Levitas, o tradicional evento marca a virada do ano no município de Tefé.

“Como acontece todos os anos, grandes nomes da música tefeense estarão se apresentando no palco, montado especialmente para louvarmos e agradecermos à Deus por tudo que tem feito em nossas vidas”. Declarou Marcos Azevedo, um dos integrantes da organização.

O Reveillon Gospel terpa a transmissão ao vivo para o mundo todo, pelo Portal Tefé News e ainda pelas rádios Mel Fm, Rural e Alternativa FM.