Secretaria de Educação visita escolas de comunidades ribeirinhas do município de Tefé

No último final de semana, a equipe da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (SEMEEC), liderada pelo secretário e professor mestre Marcus Lúcio, cumpriu agenda em diversas escolas de comunidades do interior do município. O objetivo foi apresentar o plano de ensino e materiais de apoio pedagógico que auxiliarão nas aulas em modalidade remota este ano, além disso, a comitiva verificou in loco as principais demandas da comunidade educacional, e mobilizou os professores para o retorno das aulas.

O Secretário esteve acompanhado de uma comitiva formada pela Subsecretária, Sônia Solart e coordenadores da pasta em visita às escolas: Escola Municipal Rural Rei Davi, na comunidade Piraruaia. Escola Municipal Rural Capitão Frontim, comunidade de São Raimundo do Moquental. Escola Municipal Rural Raimundo Guerreiro, na comunidade de Bela Vista do Sapiá. Anexo na Comunidade Jacú da Escola Municipal Rural Raimundo Guerreiro. Escola Municipal Indígena Kokama, na comunidade Nova Jerusalém. E Escola Municipal Rural Samuel Fritz, na comunidade Macari.

Na ocasião, a equipe verificou demandas estruturais das escolas para um possível retorno presencial. Em breve, o secretário de educação retornará a estes locais acompanhado do prefeito Nicson Marreira, para executar ordens de serviço para recuperação das principais estruturas das escolas.

Nestes tempos de pandemia, o ser humano teve que se adaptar a quase tudo. A educação é parte integrante deste cenário que foi bastante impactada, mas através de múltiplos esforços de profissionais comprometidos com a qualidade do ensino, esta área tem avançado e cumprido a missão de levar educação de qualidade às comunidades.

*Com informações da assessoria/Foto: Carlos (Peixinho)