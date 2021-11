Secretaria de Turismo inicia cadastramento de profissionais autônomos e outras atividades

A Prefeitura Municipal de Tefé, através da Secretaria Municipal de Turismo, Comércio e Indústria, começou o cadastramento de Feirantes, Ambulantes, Artesãos, Profissionais ligados a Gastronomia (Espetinho, Refeições, salgados) e Microempreendedores Individuais (MEI), que queiram participar de eventos e feiras itinerantes no município.

O objetivo é estreitar laços com os empreendedores locais, que atuam nos bairros e em suas residenciais e, posteriormente, realizar capacitação, parcerias e projetos conjuntos, oportunizando alavancar a comercialização dos produtos e assim gerar renda aos trabalhadores credenciados, além de dar conhecimento dos serviços que são ofertados pela Sala do Empreendedor de Tefé.

São realizados pela secretaria os seguintes eventos: Festival de chocolate, Feira Gastronômica, Praia da Ponta Branca, Exposição Cultural, Feira de Artesanato, Feira de Flores, Plantas Ornamentais e Medicinais e Feirinha do MEI e outros.

Neste ano a Sala ofertou o serviço de assessoria para acesso ao crédito emergencial da AFEAM, que movimentou aproximadamente R$ 3 milhões e a geração e/ou manutenção de aproximadamente 1.000 ocupações econômicas na cidade.

O cadastramento iniciou no dia 24/11 e pode ser feito até o dia 30/12/2021, das 08h às 14h, na Sede da Secretaria de Turismo/Sala do Empreendedor, Rua Olavo Bilac, 406, Centro – Tefé, em frente a Pastoral do Menor.

Após esse cadastramento, apenas os profissionais devidamente cadastrados poderão atuar na comercialização de produtos em feiras e eventos realizados pela Secretaria de Turismo.

*Com informações da assessoria