Secretária Municipal de Assistência Social faz visita ao CRAS

A Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Grace Kelly Gonçalves Barbosa e a Subsecretária Ivone Mota de Brito estiveram nesta terça-feira, (02), na sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), para acompanhar o andamento dos programas existentes dentro da unidade do CRAS. Durante a visita que faz parte do calendário de acompanhamento dos trabalhos e serviços assistenciais administrados pela SEMASC, a secretária e subsecretária participaram de palestras voltadas a orientação e práticas de assistência social, conversaram com pessoas que estavam no local em busca de assistencialismo e também fizeram a entrega de kits bebê para grávidas que são acompanhadas pelo CRAS.

“Semanalmente, diariamente, dependendo da demanda das grávidas a gente entrega esse kit bebê pra elas, além disso, fazemos todo um trabalho de acompanhamento com todas as orientações que elas necessitam, dispomos de assistentes sociais, psicólogas e aqui no CRAS temos os técnicos, professores, educadores sociais, visitadores que fazem todo o trabalho de acompanhamento a pessoas em situação de vulnerabilidade social”, destacou a subsecretária Ivone Mota.

Nesse período de pandemia, a Prefeitura de Tefé, através da SEMASC, têm feito um esforço a mais para levar assistência para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e tem atuado em parceria com as demais secretarias municipais para facilitar o acesso às pessoas que necessitam de auxílio.

*Com informações da assessoria/Foto: Augusto Souza