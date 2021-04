Semasc planeja campanha de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes em Tefé

A primeira dama e Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), Kelly Barbosa participou na segunda-feira, (26), no gabinete do prefeito Nicson Marreira, de uma reunião para tratar dos preparativos da campanha nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na cidade. A campanha nacional acontece no dia 18 de maio e a equipe da SEMASC já está preparando as ações que devem ocorrer em Tefé, para assim somar forças aos mais de 5.500 municípios brasileiros.

“Estamos trabalhando e nos preocupando com a questão do abuso, exploração e qualquer outra forma de maus tratos ou violação de direitos de nossas crianças e adolescentes, para o dia 18 de maio estamos nos mobilizando e somando a essa campanha nacional. Estamos buscando o apoio das escolas, instituições e parceiros para reduzir os números de abuso e exploração de crianças e adolescentes aqui em Tefé”, pontuou a primeira dama Kelly Barbosa.

Além da secretária de SEMASC, Kelly Barbosa, também estiveram presentes a coordenadora do CRAS I, Raimunda Monteiro, coordenadora do CRAS II, Alcilene Situba, equipes das Ações Estratégicas do programa de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI), e o Chefe de Gabinete do Prefeito Nicson Marreira Emanuel Fonseca.

*Com informações da assessoria/Fotos: Will Amaral