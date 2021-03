Semsa/Tefé realiza ação continuada de combate a dengue em bairros da cidade

A Secretaria Municipal de Saúde de Tefé (SEMSA), através da gerência de endemias e apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), realizou na quinta-feira (18), uma ação continuada de combate a dengue nos bairros de Nova Esperança e São João.

As equipes formadas por agentes de endemias, agentes de saúde e agentes de limpeza, realizaram a aplicação de larvicidas, e desmobilizaram centenas de focos de criadouros do mosquito da dengue. Os profissionais tiveram permissão de acesso a vários quintais e terrenos baldios onde verificaram caixas d’água, recolheram garrafas, latas, potes plásticos, e itens que serviam como local de armazenamento de larvas do mosquito.

“Toda semana estamos em dois bairros e queremos contar com você morador no sentido de colocar o lixo e entulho para fora e permitir a entrada de nossos agentes em seu quintal e verificar o seu tanque, aplicar o larvicida e eliminar os focos da dengue”, enfatizou Jamisson Silva dos Santos, coordenador de dengue no setor de endemias.

*Com informações da assessoria/Fotos: Will Amaral / Arisney Paz