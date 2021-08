Tefé: ação de promoção à saúde é realizada em bairros atendidos pela UBS Lourival Pires

Nos dias 16, 17 e 18 de agosto, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Lourival Pires, localizada no bairro de Jerusalém, realizou diversas ações referentes ao Programa Saúde na Escola (PSE). A iniciativa faz parte de um trabalho conjunto entre educação e saúde, onde a atenção básica trabalha com promoção e prevenção à saúde dos estudantes das escolas públicas do município.

“Estamos trabalhando sempre em busca de novas ideias e estratégias para chegar mais próximo da comunidade. Essa foi a recomendação do prefeito Nicson Marreira que tem sido muito presente em todas as nossa ações. Somar essa parceria com as escolas é uma forma de atingir essas metas”, destacou a secretária de saúde, Lecita Marreira.

Na ocasião, a equipe de profissionais de saúde realizou consultas de enfermagem, antropometria, avaliação auditiva, avaliação de fala, avaliação ocular, consulta com dentista, distribuiu kits de saúde bucal, e palestraram sobre relacionadas à Educação em Saúde, Covid-19, Dengue, dentre outras temáticas.

As ações ocorreram nas Escolas Estaduais Professora Nazira Litaiff Moriz e Deputado Armando de Souza Mendes (GM-3). Nesta quarta-feira, 25, a Escola Estadual Eduardo Sá, situada no bairro de Jerusalém, também receberá a equipe do Programa Saúde na Escola.

O PSE existe graças a uma parceria exitosa entre educação e saúde. Para o secretário de educação, Marcus Lúcio, todas as ações são apoiadas pela pasta, a qual ele coordena desde o início da gestão do Governo do Povo. “Essas atividades são realizadas porque temos uma grande parceria com as demais secretarias, coordenações e outros setores, inclusive, outras instituições do Município. É sempre um privilégio poder contribuir com a educação e saúde de maneira mútua”, destacou o secretário.

Fotos: Acervo UBS Lourival Pires