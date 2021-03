Tefé: Equipes da FVS e Meio Ambiente realizam ação de combate à dengue no bairro do Abial

A Fundação de Vigilância Sanitária (FVS) em conjunto com Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizaram na manhã de sexta-feira, (26/3), um mutirão de limpeza no bairro do Abial, intensificando o combate à dengue.

Durante a visita, coordenada pela Gerência Municipal de Endemias, foram recolhidos entulhos e materiais desprezados pelos moradores. Na ocasião, ainda, algumas residências foram visitadas para limpeza de caixas d’água e aplicação de larvicidas. Em todas as visitas, os moradores abriram suas portas para receber as equipes que levavam informações e maiores cuidados para combater o mosquito da dengue.

As equipes de limpeza da Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA) atuaram recolhendo entulhos e a grande quantidade de lixo acumulado ao longo da orla e nos flutuantes próximos às margens do bairro. A coleta dos resíduos foi realizada com o uso de canoas e despejadas em caminhões.

O mutirão já foi realizado também no bairro de Vila Nova, na estrada das Missões e no ramal do Andiroba na estrada da Emade, fortalecendo o combate à dengue em todo o município.

*Com informações da assessoria/Foto: Afonso dos Prazeres