Tefé: profissionais de saúde da atenção básica participam de capacitação em Vigilância de Óbitos e Nascidos Vivos

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) iniciou capacitação para profissionais de saúde que prestam atendimento aos indígenas do município de Tefé. O objetivo da capacitação é preparar esses profissionais para o acompanhamento e melhoramento de técnicas de vigilância de óbitos e nascidos vivos em etnias indígenas e atenção básica do município.

O treinamento teve início na terça-feira, (17), e se encerra no próximo sábado, (21).

“Durante a programação vamos apresentar indicadores, técnicas para o aperfeiçoamento e melhoria no atendimento, conceitos teóricos de vigilância em saúde, sistemas de informações e fluxos, papel do profissional da saúde na prevenção de óbitos e estudos de casos de óbitos em nascimentos indígenas. Além disso, dinâmicas para a troca de conhecimentos e vivências nas diferentes localidades indígenas serão realizadas”, destacou Jones Carvalho, enfermeiro do (DSEI) médio Solimões.

Cerca de 30 profissionais que atuam em diferentes unidades de saúde indígena como o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), médio Solimões, a Casa de Saúde do Índio (Casai), técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade participam da capacitação. “Preparar esses colaboradores da saúde para atuar com mais qualidade e eficiência nessas áreas trará melhores condições de vida e melhores resultados para a questão de nascimentos vivos, reduzindo os óbitos tanto na gestação quanto nos nascimentos”, pontuou a enfermeira Janiele Castro, coordenadora de atenção básica da SEMSA.

“A partir desse treinamento será possível obter melhores indicadores de controle de casos, partindo desde a possível origem da situação que possa a ter levado ao óbito, verificando se houve acompanhamento desde a triagem, pré-natal, até o momento do parto. Isso também vai respaldar a SEMSA na hora de repassar as informações aos órgãos que fiscalizam e acompanham esses indicadores”, finalizou Larisha Moriz, coordenadora do PSE/CEGEST.

Ao final do treinamento os participantes receberão um certificado de participação.

*Com informações da assessoria/Fotos: Janderson Cordeiro