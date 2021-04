UBS Fluvial Vila de Ega vai visitar mais de 20 comunidades de Tefé

A Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) rumou em direção a 28 comunidades ribeirinhas da região de Tefé. A equipe de profissionais da saúde embarcou na manhã de quinta-feira, 22, com o objetivo de atender moradores das regiões mais distantes do município.

A UBSF dispõe de profissionais, enfermeiros, médicos, dentista, bioquímico, auxiliar de farmácia, técnico de laboratório, técnico de enfermagem, vacinador, técnico de saúde bucal e técnico administrativo.

Nos atendimentos serão ofertados serviços de, Consulta médica (Avaliações, solicitações de exames laboratoriais, renovação de laudo, renovação de receita e atendimentos aos programas), Consulta de enfermagem (Pré Natal, Coleta de PCCU, Antropometria, Anamnese, atendimentos aos programas), Consultas odontológicas (Avaliação odontológica e Extração), Laboratório (Coletas de exames específicos com resultados na hora), Farmácia com dispensação de medicamentos sob prescrição do Médico/Enfermeiro, Sala de vacina com todas as vacinas de rotina tipo, Campanha Influenza, Campanha Covid-19 (Prioridade: ribeirinhos a partir de 35 anos) e Educação em Saúde em geral.

A UBSF atenderá cerca de 28 comunidades localizadas no Rio Tefé, entre elas, as comunidades, Vila Moura, Deus me deu, Cajueirinho, Abil, Barreira das Onças, Santa Cruz de Cima, Santa Cruz de Baixo, Boa vista, São Francisco do Itaúba, Cacauatuba, Mucurão II (Flutuante), Mucurão I (Flutuante), Deus e Pai, Aranatuba, Paxiubinha, Ponta da Sorva, Santa Teresa, Bom Futuro, Igarapé da Barreira do Pente, Santa Maria do Boto, Morada Nova, Preciosa, Bela Vista do Sapiá, São Raimundo do Sapiá, São Raimundo do Moquental, Tauarí, Piraruáia e Turé.

