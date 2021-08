Atletas do Conjunto Castanheiras recebem doação de equipamentos esportivos da Prefeitura de Tefé

A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, (SEMJUDEL) fez a doação de equipamentos esportivos para a equipe de futebol feminino “As Empoderadas do Conjunto Castanheiras”. O secretário da SEMJUDEL, Josué Dantas destacou a importância do apoio do poder público ao esporte local. “Isso demonstra o compromisso da administração, Nicson Marreira e Preto Veloso com o esporte tefeense, em todas as modalidades desportivas presentes em nossa cidade”, pontuou.

“Para nós, é muito importante essa ajuda, porque mantêm nossas esperanças de continuar jogando e acreditando que as mulheres possam crescer nessa modalidade. Muito obrigado mesmo”, destacou a atleta Liah, goleira da equipe.

“A equipe está de parabéns em manter viva essa chama do futebol feminino em Tefé, a qual desejamos sucesso e boa sorte. Apesar do pequeno incentivo, temos o desejo de ampliar cada vez mais, crescer e fortalecer todas as modalidades desportivas no nosso município, com mais estruturas e ações que beneficiem nossos atletas”, finalizou o prefeito, Nicson Marreira.

Como parte da reestruturação esportiva do município, recentemente a prefeitura de Tefé, realizou a reinauguração do ginásio poliesportivo Sebastião Urbano de Lima no bairro do Abial. Abandonado e sem manutenção, o espaço precisou passar por uma grande reforma e recuperação. Há poucos dias o prefeito Nicson Marreira, também prestigiou e premiou equipes em um campeonato de futebol feminino em um clube local.

Foto: Arisney Paz | SEMCOM