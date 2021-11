Campeonato de Motocross o Rei da Praia é sucesso do final de semana em Tefé

O campeonato de MotoCross o Rei da Praia promovido pela Prefeitura de Tefé, movimentou mais uma vez o final de semana na Praia da Ponta Branca, com o grande desafio entre pilotos de Manaus e Tefé. As disputas e manobras levaram o público ao delírio, principalmente as acrobacias apresentadas pelos pilotos de Manaus que “voaram alto” com suas motocicletas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes, o evento foi um grande sucesso e mostrou que o MotoCross vem crescendo e mostrando a qualidade dos nossos pilotos diante de competições renomadas no âmbito municipal e estadual. Foram disputadas 5 categorias entre Nacional A e B, Força Livre 1 e 2 e Velocross com premiações e troféus aos participantes.

Os pilotos de Manaus estiveram na cidade com apoio do deputado estadual Abdala Fraxe, que também esteve na praia acompanhando as disputas junto ao prefeito Nicson Marreira. Ainda convidados ao evento, estiveram o vereador de Manaus Elan Alencar que chegou a disputar uma das categorias, o prefeito de São Paulo de Olivença, Gibe e vereadores de Tefé.

Acompanhado da primeira dama e secretária da Semasc, Kelly Barbosa, e o seu filho Richard Nicson, o prefeito Nicson Marreira destacou “hoje nós estamos reafirmando o nosso compromisso em fazer do motocross um esporte cada vez mais importante para nossa cidade. Toda a estrutura desse campeonato tem apoio da prefeitura. Isso nos deixa muito feliz em incentivar essa prática esportiva que movimenta nossa cidade e traz entretenimento para nossa população nesse período difícil no qual estamos passando”, disse o prefeito.

Logo em seguida, já no início da noite foram realizadas as premiações com a entrega de troféus aos vencedores do campeonato.

Fotos: Janderson Batista