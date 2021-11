Canutama é campeã da 28ª Copa dos Rios de seleções

A seleção de Canutama , conquistou nesta quarta-feira (24), no estádio da Colina, o título (inédito) de campeã da 28ª Copa dos Rios de Seleções (Sub-23). Na decisão, os Canutamenses derrotaram a seleção de Uarini, por 3 a 0 (nas penalidades) após empate no tempor normal em 2 a 2

Além dos trofeus e medalhas a seleção canutamense recebeu das mãos do vice-presidente da FAF, Pedro Augusto, a premiação no valor de 20 mil reais.

Premiação

Campeão: Canutama – 20 mil Reais

Vice-Campeão: Uarini – 10 mil reais

Terceiro Lugar: São Sebastião do Uatumã: 5 mil reais

Artilheiro: Alexandre (Uarini): 7 gols

Luva de Ouro: Ezequiel (Canutama)

Jogador Revelação:Jeconias Coelho Vieira (Uarini)

Melhor Técnico: Warderles Félix Brandão (Canutama