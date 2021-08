FURIA MMA é o evento mais comentado no norte do país

” Será uma honra voltar para Itaituba e fazer a luta principal no Furia MMA” {Tapioca Tapajós – Atleta de MMA}

Localizada na Mesorregião do Sudoeste Paraense, a cidade de Itaituba está entre as três mais comentadas do norte do Brasil, quando o assunto é MMA.

Fãs de lutas estão procurando informações da cidade, para saberem mais do evento FURIA MMA, que será realizado no dia 16 de Outubro no ginásio local.

O Assunto MMA é o mais comentado em Itaituba, e já rompeu suas fronteiras. Organizadores de eventos no Brasil a fora, estão de olho, para os novos talentos, que serão descobertos com essa primeira edição do FURIA MMA.



Com 10 lutas no Card, duas pelejas estão na “boca do povo”. Na luta feminina, o embate será entre Francielen “Fran Titã” da Silva (Itaituba) e Adriele“Perversa” Abreu(Attack Rurópolis). O duelo entre elas, já começou bem antes. Ambas estão movimentando as redes sociais, e promentem um grande Show.



No main event (Principal luta do evento), promete sacudir o Ginásio Municipal. PitBull encara Tapioca Tapajós. Tapioca, como é conhecido, nasceu em Itaituba e deu seus primeiros passos no mundo da Luta. Ele está chamando atenção dos aficionados por lutas, de todo o país. Sua história de vida é comovente. Saiu de Itaituba andando. Isso mesmo, a pé, caminhando mais de 300km, com o objetivo de se tornar um dos melhores atletas do Brasil. Ele retorna para sua cidade natal, com o apoio da torcida, onde promete fazer uma boa luta. ” Será uma honra voltar para Itaituba e fazer a luta principal no Furia MMA” comenta o atleta.

Para Eurico Neto (no centro da foto), Presidente da franquia FURIA MMA, “Este promete ser um dos grandes “shows”, podendo até, entrar no calendário de eventos da cidade. Estamos dando o nosso melhor, contratando os atletas que a população quer assistir, além de contar com participações especiais” finaliza Eurico.

LINDAS E TALENTOSAS

Polly Coutinho: Ring-Girl / Furia MMA

Fátima Grassi: Ring-Girl / Furia MMA

Pamela Caroline: Ring-Girl / Furia MMA

MARCOS SABADIN – CONFIRMADO COMO ANNOUNCER

Com um Card de tirar o fôlego, e três lindas Ring-Girl´s, Não poderia faltar uma voz impactante. E para anunciar esse show de entretenimento, foi escalado o Announcer Marcos Sabadin, com longa experiência, e considerado, um dos melhores do Brasil. “Estou muito entusiasmado para esse grande dia em Itaituba. Será uma honra, anunciar estes grandes Guerreiros e Guerreiras darem show de entretenimento, com lutas que prometem tirar o fôlego”, finaliza o Announcer, que também é apresentador do primeiro Podcast de lutas do norte do País, o PODFIGHT. youtube.com/podfight

POPULAÇÃO – COMÉRCIO – PODER PÚBLICO

Raramente se vê todo esse envolvimento, ao redor de um evento de MMA. A população itaitubense está simplesmente encantada com todo esse “fervor” quando o assunto é o Fúria MMA. Muitos já estão fazendo suas apostas, acreditando conhecerem bem os atletas e seus potenciais.”o povo do Pará é guerreiro por natureza. E os de Itaituba são verdadeiros campeões” dispara Lukas Castro, morador do Santo Antônio.

Outro ponto positivo é o envolvimento do comércio e indústria. Muitos estão acreditando no evento e, alguns investindo suas marcas, produtos e serviços, como patrocinadores. “É importante ajudarmos nesse tipo de evento. O MMA é o esporte que mais cresce no mundo, e a nossa cidade merece um evento assim, de Qualidade” afirma o comercante local Kleber Aray, da loja ArayAirsoft

Secretária Sueli Freitas de Aguiar – SEMCULTE

A prefeitura de Itaituba, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer – SEMCULTE vem fechando o ciclo de apoio, demonstrando interesse e compromisso da atual gestão com o Esporte e Lazer. “Um evento como este, que vem dar oportunidade aos nossos jovens, podendo daqui, sair novos ídolos mundo a fora, comunga do nosso pensamento. Seria impossível a prefeitura não apoiar”comenta Sueli Freitas de Aguiar (Secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer – SEMCULTE).

Por fim, só nos resta aguardar esse grande dia: 16 de outubro, no ginásio municipal de Itaituba. Não tenham dúvidas, será de… TIRAR O Fôlego!

Mesorregião: extensão territorial com características próprias (físicas, econômico-sociais, humanas etc.),

Ring -Girl: Moça/modelo que desfila com uma placa, apresentando os rounds

Round: Ou rodada: Determinado tempo de luta ( em média, uma luta tem de 3 a 5 rounds, e não pode ter mais que 5 minutos cada. Com intervalos de 1 minuto)

Announcer:Apresentador oficial do evento. Ele anuncia as lutas e seus resultados

Podfight: Primeiro podcast sobre lutas da região norte do Brasil.

Imagens: Arquivo Furia MMA/ Internet