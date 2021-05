Futsal: seletiva define equipes que representarão Tefé em Copa Amazonense

Na segunda e terça-feira, (10 e 11), Tefé sediou a seletiva de classificação da 10ª Copa de Seleções de Futsal do Amazonas. As disputas entre quatro equipes tefeenses ocorreram na Escola Walter Cabral. Apenas dois times foram classificados para a fase final que deve acontecer do dia 27 a 30 de maio, no município de Uarini, interior do Estado.

Durante os dois dias, os atletas disputaram a classificação da competição amazonense. Somente dois times avançaram para a final da Copa. Em Tefé, “Far Play” foi a equipe campeã da seletiva, e em segundo lugar ficou o time “FLA Tefé”.

Cledson Lima, Diretor da Federação do Interior de Futsal do Amazonas, destaca que o futsal de Tefé tem crescido ao longo do tempo e sido destaque de maneira positiva no Estado.

“Todo mundo em Manaus sabe do potencial do futsal em Tefé e, hoje, está vindo pra cá esse polo, onde sairá daqui os dois melhores da seletiva de classificação para ir para a etapa final”, disse o diretor.

Sobre a seletiva de classificação, José Divino, técnico do São Jorge, pontuou que a competição incentiva à prática desportiva entre jovens e promove atividade física de qualidade.

“Hoje, temos o apoio da Prefeitura, a gente vê a oportunidade de muitos jovens estarem buscando o seu espaço dentro do esporte tefeense, que é muito forte. Temos jovens que já fizeram grandes representações no esporte estadual, e também, atualmente, jovens que se destacam nesta atividade na cidade”, afirma Divino.

A 10ª Copa de Seleções de Futsal do Amazonas tem o apoio da Prefeitura Municipal de Tefé, através da Secretaria Municipal de Juventude, Desporto e Lazer (SEMJUDEL) e Federação Amazonense de Futsal.

*Com informações da assessoria/Fotos: Augusto Souza | Afonso dos Prazeres | Victor Ryan